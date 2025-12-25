АвтоМир

Великолукская ГАИ изменит график работы в праздничные дни

0

Госавтоинспекция города Великие Луки информирует о режиме работы регистрационного подразделения в выходные и нерабочие праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Великолучанин не смог опровергнуть обвинение в вождении без прав

ГАИ будет работать по следующему графику:

  • 30 декабря 2025 года, 3, 9, 10 января 2026 года — рабочие дни, согласно графику приема граждан.
  • 31 декабря 2025 года, 1, 2, 6, 7, 8 января 2026 года — нерабочие дни.

Городская Госавтоинспекция просит заранее планировать визит для получения государственных услуг. Запись на их предоставление также осуществляется через портал «Госуслуги».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru