Великолукская ГАИ изменит график работы в праздничные дни

Госавтоинспекция города Великие Луки информирует о режиме работы регистрационного подразделения в выходные и нерабочие праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

ГАИ будет работать по следующему графику:

30 декабря 2025 года, 3, 9, 10 января 2026 года — рабочие дни, согласно графику приема граждан.

31 декабря 2025 года, 1, 2, 6, 7, 8 января 2026 года — нерабочие дни.

Городская Госавтоинспекция просит заранее планировать визит для получения государственных услуг. Запись на их предоставление также осуществляется через портал «Госуслуги».