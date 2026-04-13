Стало известно, как будет организовано движение на время ремонта улицы Советской в Пскове

Как будет организовано движение на время ремонта улицы Советской в Пскове в 2026 году  (участок от площади Победы до Октябрьской площади), рассказали в канале «Псков. За рулем» в Мах.

Изображение: Яндекс.Карты

Дорожные работы будут проводиться с 08.00 до 20.00. Будет организовано одностороннее движение на двух участках:  на участке № 1 от Октябрьской площади до улицы Некрасова; на участке № 2 от площади Победы до улицы Некрасова.

Объезд: Октябрьский проспект, Детская, Некрасова, Георгиевская, Свердлова, Кузнецкая, Калинина.

«Разучивайте альтернативные маршруты, но желательно не через Запсковье. Тут будут ремонт моста Невского и Поземского с Шоссейной (оба пока на низком старте)», - добавили в канале.

Временная схема движения может быть применена с мая и планируется до 25 декабря 2026 года (подрядчик - всем известный многоопытный ООО «Дорстройсервис», явно закончит раньше)

