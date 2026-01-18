ДТП серьёзно затрудняет движение возле Fjord plaza под Псковом 

Дорожно-транспортное происшествия произошло на перекрёстке у торгово-досугового центра Fjord plaza в псковских Борисовичах 18 января, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«Одна машина с помятой водительской стороной стоит на обочине при движении из Неелово, вторая — в правом ряду при повороте на Родину. Грузовик непонятно — то ли тоже участник, то ли помочь так странно остановился», - рассказали очевидцы.

Уточняется, что движение из деревни Неелово в сторону города и поворот на деревню Родина сильно затруднены.

Обстоятельства выясняются.