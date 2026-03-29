На части трассы А-114 в Псковской области ограничат движение

Ограничения введут на автомобильной дороге А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

На 553+815 километрах и на 623+655 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00.

Ограничение связано с уборкой различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода; очистка асфальтобетонного покрытия, съездов, отбойников, мостов механизированным способом.

Движение будет ограничено и на 562+000- 566+000 километрах в оба направления с 08:00 до 17:00 для дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу. На 592+000—км 623+000, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 - ямочный ремонт; 597+000- км 600+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 - вырубка кустов и подлеска ручным способом; 623+655-664-764 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 - уборка мусора на автобусных остановках, замена катафотов; км 674+420- 710+025 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 - уборка мусора на автобусных остановках, очистка мостов, прометание съездов, заездных карманов от пыли и грязи механизированно.

