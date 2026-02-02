 
Ограничительные знаки установили на месте перекрытия полосы на улице Максима Горького в Пскове

На улице Максима Горького и Красноармейской набережной в Пскове установили дорожные знаки к двухмесячному ограничению движения на время ремонта водовода, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Ранее глава Пскова Борис Елкин пояснял, что причина ограничения заключается в том, что водопровод под улицей Максима Горького давно требовал восстановления пропускной и несущей способности.

«Этот участок, к сожалению, уже не раз давал о себе знать авариями. Проект был готов, но финансирование на реализацию поступило только в конце 2025 года, уже после того, как был завершён ремонт самой улицы. Поэтому, чтобы сохранить новое асфальтовое покрытие, мы приняли принципиальное решение отказаться от традиционного метода с раскопкой траншеи (который бы надолго парализовал движение и уничтожил свежий асфальт). Вместо этого будет применяться современный бестраншейный способ – санация. Это означает, что трубы будут прочищены и восстановлены изнутри, без масштабного воздействия на дорожную одежду», - сообщал глава города.

