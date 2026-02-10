 
Порядка 105 км асфальтобетонного покрытия обновил «Псковавтодор» за год

Порядка 105 километров асфальтобетонного покрытия обновили в Псковской области в 2025 году, сообщил директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В 2025 году "Псковавтодор" собственными силами по программе "Инфраструктура для жизни" обновил порядка 36,8 километра дорог. Туда вошли дороги: Быстроникольское — Черская, Пушкинские Горы — Локня, Гверстонь — Крупп — Кулье. Хочется отметить, что из 36 километров половина — это укладка асфальтобетонного покрытия. И 18 километров (это Быстроникольское — Черская) — там было уложено гравийное покрытие. "Псковатодор" выполнил работы своевременно и качественно, работы были приняты в срок, - подчеркнул Павел Кипрушев. - С помощью подрядчика в рамках данной программы привели в нормативное состояние 40 километров дорог — в рамках ремонта. Также в рамках реконструкции привели в нормативное состояние порядка 16,8 километра асфальтобетонного покрытия». 

Также небольшой объем работ был проведен по тротуарам, удалось обновить порядка 2,5 километра. 

«Общая протяженность получается у нас в рамках ремонта (если мы еще добавим туда 9 километров в рамках программы содержания, потому что мы не только по ИДЖ работаем) — 105 километров асфальтобетонного покрытия. Плюс еще в рамках того же содержания были выполнены работы выравнивающему слою — это у нас переходящие объекты, порядка 19 километров. Кроме того, реконструировали 9 мостовых сооружений общей протяженностью 270 метров», - подытожил директор «Псковавтодора». 

