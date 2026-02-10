Директор «Псковавтодора»: Содержание дорог — это большой труд

Работы всегда хватает, заявил директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы берем те объемы, которые мы сможем результативно отработать. Но, кроме того, надо не забывать, что у нас те же самые силы, которые работают по программе ИДЖ, работают и в рамках содержания дорожной сети», - поделился Павел Кипрушев.

Содержание дорог — это большой труд, подчеркнул гость студии: это не только приведение в норматив асфальтобетонного покрытия, это и полосы отвода, обработка от борщевика, освещение. Все эти задачи выполняются по мере возможностей «Псковавтодора».