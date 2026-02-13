Женщину сбил водитель Renault в Новосокольническом округе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 февраля в Новосокольническом муниципальном округе, пострадала женщина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня в 7:00 на первом километре автодороги Мешково - Брагино в Новосокольническом округе водитель автомобиля Renault Scenic, мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на пешехода, женщину 1971 года рождения, которая двигалась вдоль дороги в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.