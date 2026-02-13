 
АвтоМир

Уголовное дело возбудили по факту поджога автомобиля на улице Западной в Пскове

1

Уголовное дело возбудили по факту поджога автомобиля на улице Западной в Пскове, который произошёл вчера, 12 февраля. В результате поджога потерпевшей был причинён ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По данному факту следователем СО СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 2:59. Огонь повредил переднюю часть автомобиля. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026