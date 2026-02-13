Уголовное дело возбудили по факту поджога автомобиля на улице Западной в Пскове, который произошёл вчера, 12 февраля. В результате поджога потерпевшей был причинён ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По данному факту следователем СО СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 2:59. Огонь повредил переднюю часть автомобиля.