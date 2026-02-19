Бывшего сотрудника ГИБДД оштрафовали в Порхове за служебный подлог

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД ОМВД России по Порховскому району по факту совершения подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 11 февраля 2025 года подсудимый Михайлов, являясь должностным лицом правоохранительного органа, решил помочь гражданину Семенову зарегистрировать его транспортное средство - автомашину марки «Сканиа». При этом автомобиль не был представлен в РЭГ отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Порховскому району, подсудимый не осмотрел автотранспортное средство, не сверил его номерные узлы и агрегаты с данными, указанными в документах, внёс в заявление о регистрации ложные сведения о соответствии сведениям паспорта транспортного средства.

На основании внесённых ложных сведений автомобиль зарегистрировали, присвоили ему государственный регистрационный знак и выдали новый паспорт.

В судебном заседании мужчина в полном объёме признал вину, раскаялся в содеянном. Дело рассмотрено в особом порядке.

Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.