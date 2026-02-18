В двух ДТП в Пскове на одном перекрестке никто не пострадал. ФОТО

 
Два ДТП произошли в Пскове на одном перекрестке за один день. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, участниками происшествий стали пять транспортных средств, пострадавших нет.

Первое ДТП произошло 17 февраля в 09.30 на Рижском проспекте у дома 14. По предварительной информации, водитель «Опель Зафира», мужчина 1987 года рождения при перестроении не уступил дорогу автомашине «Лада Веста» под управлением водителя 1994 года рождения.

В отношении водителя «Опеля» вынесено постановление о привлечении к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (штраф 500 рублей).

В тот же день в 16.33 водителя «Опеля», мужчина 1971 года рождения при перестроении не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении маршрутному автобусу МАЗ под управлением мужчины 1980 года рождения, после чего по инерции совершил столкновение с автомашиной «Чанган» под управлениям мужчины 1993 года рождения.

 

Водитель «Опеля» привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (штраф 500 рублей).

Согласно объяснениям водителей, водитель «Чанган» выполнял поворот налево на улицу Петровскую, а водитель «Опеля» решил объехать его по правой полосе.

