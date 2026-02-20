Уверенный старт на светофоре и поворот направо из левой полосы в Пскове закончились неудачно. ВИДЕО

Уверенный старт на зеленый сигнал светофора и поворот направо из левой полосы привели к дорожно-транспортному происшествию на перекрестке с круговым движением в Пскове. Момент столкновения на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной попал на видео камеры Pskovline 20 февраля в 11.55.

Оба участника въехали на перекресток с путепровода, начав движение после загоревшегося зеленого сигнала светофора. У съезда на Инженерную один водитель продолжил движение во внешней полоса кольца, а второй поспешил направо из внутреннего ряда.

На момент публикации участники ожидают полицию.