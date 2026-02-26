 
Автомобиль Chevrolet Cruze перевернулся возле псковской деревни Стремутка

Водитель Chevrolet Cruze съехал в кювет, автомобиль перевернулся на 304-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург - Невель, возле псковской деревни Стремутка, 25 февраля в 19:25, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции по Псковской области. 

Водитель автомобиля, девушка 1999 года рождения, не справилась с управлением и совершила съезд в правый кювет, где машина перевернулась. В результате аварии транспортное средство получило технические повреждения, также повреждено дорожное металлическое ограждение.

Водитель трезва, в аварии не пострадала. 

