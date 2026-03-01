Самые запомнившиеся дорожные происшествия 2025 года. ТОП-25

В прошлом году мы видели немало дорожных происшествий в Пскове. Некоторые из них запомнились нам или остались в памяти из-за своих трагичных последствий или из-за неожиданных деталей. Мы собрали в один список самые запомнившиеся случаи. В перечень попали столкновения с погибшими и аварии, где никто не пострадал. Водители врезались в машины и автобусы, в опоры освещения, вылетали с дороги. За руль садились дети, люди без прав или просто пьяные. Пешеходы лежали на проезжей части, а пассажиры на ходу выпрыгивали из автомобилей.

Наезд на опору освещения

Когда: 28 января 2025 года в 00.36

Где: Псков, на улице Труда у дома 67

Участники: «Лада Приора», «Ауди-100»

Погибший: 1

При проезде нерегулируемого перекрестка, пытаясь избежать столкновения с выехавшей с второстепенной дороги «Ладой Приорой», водитель «Ауди» не справился с управлением, наехал на световую опору и стойку с дорожными знаками. В «Ауди» пострадал пассажир 2006 года рождения. Госпитализирован в реанимацию областной больницы, позже скончался. Водитель «Ауди» не имел права управления, а водитель «Приоры» не имел полиса ОСАГО.

Семь машин повредил пьяный без прав на угнанной «Тойоте»

Когда: 14 февраля 2025 года в 18.30

Псков, Юбилейная, 60, Коммунальная 42 и 44

Участники: «Тойота Королла», «Мицубиси», «Шкода», ВАЗ, «Фольксваген», «Шкода», «Сан Енг» и «Рено».

Пострадавшие: нет

Семь припаркованных автомашин повредил пьяный водитель на угнанной «Тойоте» в Пскове. Проехал вдоль трех домов и повредил несколько авто. На лобовом стекле машины был не расчищен снег, едва не сбил пешеходов. Чудом никто не пострадал. Водителя привлекли по административным статьям за управление в состоянии опьянения, оставление места ДТП и по уголовной - за угон.

Высадка из машины на ходу

Когда: 1 марта 2025 года около 16.00

Где: 4-й километр автодороги Подберезье - Барсуки Локнянского района.

Участники: «Рено Логан»

Пострадавшие: 1 погиб

Это только в голливудских боевиках можно на ходу выпрыгивать из машины без всяких последствий. Водитель «Рено», женщина 1977 года рождения, нарушила правила перевозки пассажиров. Молодой человек 1996 года рождения не был пристегнут ремнем безопасности и вышел из транспортного средства во время движения. Скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

«Ниссан» лёг на крышу на Ленинградском шоссе

Когда: 23 апреля 2025 года в 12.00

Где: Псков, у дома №21 по Ленинградскому шоссе

Участники: «Ниссан Икс-Трейл» и «Киа Сид»

Пострадавшие: нет

«Ниссан» оказался на крыше после того, как получил удар от «Киа». Обошлось без пострадавших.

Внезапная прокладка новой дороги

Когда: 28 апреля 2025 года в 13.10

Где: Псков, улица Воровского, напротив дома №12

Участники: «Шевроле Круз»

Пострадавшие: 2 человека

Автомобиль «проложил» новую дорогу в Финский парк. Во время движения по улице Воровского водитель 1968 года рождения потерял сознание, автомобиль съехал с дороги вниз в парк. Пострадал водитель и пассажирка. Некоторые утраты понесли и городские службы. В парке повреждены были малые архитектурные формы.

Кувыркающийся пикап

Когда: 24 апреля 2025 года в 13.24

Где: Псков, проспект Энтузиастов, напротив дома №25 по улице Гдовской

Участники: «Киа Рио» и «Мицубиси L200»

Пострадавшие: 2 человека

Водитель «Киа» поехал с второстепенного направления наперерез «пикапу». Удар пришелся на заднее правое крыло и колесо. Mitsubishi L200 ударился о бордюр слева, после двухтонный внедорожник несколько раз перевернулся и встал на колеса. Пострадали водитель и пожилая женщина. Водитель Kia Rio в объяснении сообщил, что не заметил внедорожник.

Бегающий БМВ-шник

Когда: 3 мая 2025 года в 05.20

Где: Псков, напротив дома №70 по Рижскому проспекту

Участники: БМВ, «Рено Логан»

Пострадавшие: 2 человека

Столкновение двух автомашин произошло напротив дома №70 по Рижскому проспекту. Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения, на высокой скорости наехал на стоящий перед светофором «Рено Логан» под управлением мужчины 1995 года рождения. Водитель «БМВ» пытался уйти с места ДТП, но его поймали полицейские и очевидцы. Отказался от медицинского освидетельствования.

Мокрое место

Когда: 25 мая 2025 года в 08.00

Где: Псков, у дома №9 по улице Советской

Участники: БМВ, Лада Гранта

Пострадавшие: 2

Водитель BMW, молодой человек 2004 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с «Ладой Грантой» под управлением мужчины 1969 года рождения. Два человека из «Лады» госпитализированы в областную больницу. Водителя BMW занесло на мокрой дороге.

Смертельный наезд на тротуаре

Когда: 10 июня 2025 года в 18.00

Где: Псков, у дома 53/15 по улице Советской

Участники: ГАЗ 33022

Погибшие: 1

Пожилая женщина шла по тротуару в сторону регулируемого пешеходного перехода на площади Победы. На нее наехал водитель 1983 года рождения за рулем «Газели», двигавшейся задним ходом к месту выгрузки. Автомашина подъехала к пострадавшей со спины. Женщина 1948 года рождения позже скончалась в больнице.

В сентябре 2025 года в Псковском городском суде рассмотрено уголовное дело по данному ДТП. Следователь СУ УМВД России по г.Пскову с согласия руководителя следственного органа направил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Обвиняемый возместил потерпевшей (дочери погибшей) материальные затраты на лечение, расходы на похороны, принес извинения, которые потерпевшей приняты, компенсировал причинённый моральный ущерб в размере, заявленном потерпевшей. Суд не удовлетворил ходатайство о назначении судебного штрафа «в целях восстановления социальной справедливости». Поступившее во второй раз уголовное дело сейчас рассматривается в суде.

Бетонный «Пункт назначения»

Когда: 19 июля 2025 года в 09.20

Где: Псков, Ижорского батальона, №10-а

Участники: «Ивеко» с полуприцепом

Пострадавшие: нет

Мужчина 1968 года рождения на автомашине Iveco с полуприцепом во время движения не контролировал размещение груза. Бетонная плита упала на проезжую часть. Водитель оштрафован на 500 рублей за нарушение правил перевозки грузов.

ДТП с автобусом под Островом

Когда: 6 августа 2025 года около 01.10

Где: 336-й км дороги Санкт-Петербург-Невель в Островском районе

Участники: «Хендай i30» и автобус Bova

Погибли: 3

Водитель автомашины «Хендай», мужчина 1978 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автобусом. Водитель и пассажиры (мужчина 1990 года рождения и женщина 1986 года рождения) легковой автомашины скончались на месте происшествия. В автобусе никто не пострадал. Стаж мужчины за рулем «Хендая» составлял 24 года. Установлено, что он нарушил правила выезда на встречную полосу.

Дорожная техника против «Газели»

Когда: 8 августа года в 16.10

Где: Псков, у дома 6а по улице 128-й Стрелковой Дивизии

Участники: МВП (КамАЗ) и Газ 2705

Пострадавшие: 2

Водитель вакуумной подметально-уборочной машины (КамАЗ) - мужчина 1974 года рождения допустил занос, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ГАЗ 2705 под управлением мужчины 1988 года рождения. Пострадал водитель «Газели» и пассажирка 1993 года рождения.

Пинок от эстонского автобуса

Когда: 6 сентября 2025 года в 0.50

Где: Псков, Рижский проспект, 96

Участники: автобус «Вольво», «Фольксваген Поло» и «Чанган»

Пострадавшие: 3 человека в «Поло»

Водитель эстонского автобуса, следовавшего маршруту Таллин - Псков, слишком сильно разогнался и врезался в две легковые автомашины, ожидавшие зелёного сигнала на пересечении с Балтийской. В действиях водителя прибалтийского автобуса выявлены нарушения административного кодекса - несоблюдение дистанции и отсутствие полиса ОСАГО. Изначально сообщалось, что единственный пострадавший в происшествии - шестимесячный пассажир автомашины. Согласно актуальным данным Госавтоинспекции, в этом происшествии пострадали три человека из «Фольксвагена»: водитель – мужчина и двое пассажиров, женщина и ребенок. Последнего перевозили без использования детского кресла.

Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть

Когда: 12 сентября 2025 года в 20.53

Где: 76-й километр дороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе

Участники: Volkswagen

Пострадавшие: 1 погиб

Лежать на проезжей части в состоянии нестояния – одно из любимых развлечений жителей псковской глубинки. На человека наехала водитель автомобиля Volkswagen, женщина 1979 года рождения. Лежавший на дороге гражданин 1979 года рождения был в состоянии опьянения. Скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Наезд на эвакуируемый автомобиль

Когда: 20 сентября 2025 года

Где: автодорога М9 «Балтия» в Куньинском районе

Участники: Audi Q5, «Форд Фокус» и эвакуатор Газон Next

Пострадавшие: 1 погиб, 1 ранен

Водитель «Ауди» на скорости около 100 км/ч врезался в стоящий на правой полосе перпендикулярно его движению «Форд Фокус». Перед «Фордом» были выставлены два светоотражающих конуса, за ним эвакуатор Газон Next с включенным проблесковым маячком, габаритными огнями и аварийной сигнализацией. Водитель «Форда» умер от полученных травм. Травмы получила пассажирка «Ауди».

Виновнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления на 2,5 года.

15-летний школьник устроил ДТП с тремя пострадавшими в Пскове

Когда: 12 октября 2025 года около 00.50

Где: Псков, у дома 92 по Рижскому проспекту

Участники: ВАЗ-2115 и «Дэу Матиз»

Пострадавшие: 3

Водитель ВАЗ-2115 совершил наезд на стоящий «Матиз» под управлением женщины 1986 года рождения. Виновник с места ДТП скрылся вместе с пассажиром. Второй пассажир остался в автомашине, поскольку временно утратил способность самостоятельно передвигаться. За рулем ВАЗ-2115 находился молодой человек 2009 года рождения. В течение дня 12 октября за медпомощью обратились молодой человек 2006 года рождения и женщины 1996 года рождения с травмами (пассажиры «Матиза»), а также женщина 1986 года рождения - водитель. Материал по «подвигам» 15-летнего школьника и его мамы был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сбит медвежонок

Когда: вечером 17 октября 2025 года

Где: Гдовский район, автодорога Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп у поворота на деревню Смуравьево-2

Участники: «Шкода Октавия»

Пострадавшие: нет, животное погибло

Наезды на животных не редкость на дорогах Псковской области. Как правило, сбивают лосей и косуль. Других животных реже. На этот раз не повезло медвежонку.

Машину проткнуло ограждением

Когда: 18 октября 2025 года в 16.14

Где: Новосокольнический район, 35-й км дороги Насва - Вяз - Сивцево

Участники: Kia Ceed

Погибшие: 1

Водитель погиб в результате наезда на ограждение автомобильного моста через реку Великую. Мужчина 1965 года рождения выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на левое ограждение автомобильного моста через реку Великую. Погиб на месте.

По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смертельное ДТП на Рижском проспекте

Когда: 31 октября 2025 года в 23.30

Где: Псков, Рижский проспект, у дома №93

Участники: «Ауди А8» и «Фольксваген Гольф»

Пострадавшие: 1 погиб

Водитель «Ауди А8», молодой человек 2005 года рождения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 2002 года рождения. 23-летний водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Уголовное дело по данному происшествию по части 3 статьи 264 УК РФ рассматривается в Псковском городском суде.

Смерть на путепроводе

Когда: 15 ноября 2025 года в 08.40

Где: на 285 км +378 м автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель (путепровод на Ленинградском шоссе)

Участники: ВАЗ 21074, «Ситроен» и Toyota Land Cruiser

Пострадавшие: 1 погиб, 3 пострадали

Мужчина 1998 года рождения на ВАЗ 21074 не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень. Далее столкнулся с автомашиной «Ситроен» под управлением мужчины 1987 года рождения, который двигался со встречного направления. Пассажирку ВАЗ-21074, женщину 1988 года рождения, выбросило на проезжую часть дороги, где на нее совершил наезд водитель Toyota Land Cruiser, мужчина 1969 года рождения, который двигался за «Ситроеном».

Пострадала пассажирка «Ситроена», женщина 1999 года рождения, госпитализирована. Также в больницу доставлены два человека из «семерки» - водитель и пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка «семерки» 1988 года рождения скончалась на месте.

В очереди на шиномонтаж

Когда: 19 ноября 2025 года в 14.00

Где: Псков, на Поземского, 121

Участники: Renаult Duster и Haval

Пострадавшие: нет

Общеизвестно: нет такого места, где псковичи не устроили бы ДТП. Одно из таких мест – въезд в шиномонтаж. Мужчина 1978 года рождения за рулем Renаult Duster при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на стоящий Haval под управлением женщины 1995 года рождения. В любой ситуации надо крутить головой на 360 градусов и думать за всех вокруг.

«Дележ» полосы на перекрестке Коммунальной и Народной

Когда: 27 ноября 2025 года в 15.37

Где: Псков, напротив дома №17-а по Коммунальной.

Участник: «Рено» и «Хендай»

Пострадавшие: нет

Конфликты в левой полосе на Коммунальной стали постоянным явлением – одним надо прямо, другие собираются налево. Желание одного из водителей «проучить» помешавшего привело к ДТП. Не успевший повернуть налево водитель объехал «Рено» и явно нарочно создал ему помеху в движении. А когда настала очередь реновода объезжать по встречной полосе, он столкнулся с встречным «Хендаем». «Учитель» уехал с места ДТП.

Отметим, комплекс фотовидеофиксации «Перекресток» продолжает работу на этом пересечении. Псковичи пачками получают «письма счастья» на 7500 рублей. Именно столько «стоит» выезд на встречную полосу, независимо от наличия снега на сплошной линии разметки. По свидетельствам очевидцев, водители не только объезжают стоящих «третьим рядом» по встречной полосы. Некоторые умудряются объезжать объезжающих по «четвертой» полосе. Если уж вам душно надо прямо и потерпеть пару минут нет силушек – лучше перестроиться в правую полосу. Это обойдется вам в 10 раз дешевле в 750 рублей.

Наезд «Скорой» на «островок безопасности»

Когда: 3 декабря 2025 года в 18.38

Где: Псков, у дома 3 по площади Ленина

Участник: «ГАЗ Некст»

Пострадавшие: 3

Наезды на островок безопасности – не редкость. Но в данном случае в бордюрный камень врезалась «Скорая» на мигалках. Травмы получили пациент - мужчина 1954 года рождения и два медика - девушка 2003 года рождения, женщина 1977 года рождения. Пассажир из «скорой» позже скончался.

В результате проверки не установлена причинно-следственная связь между ДТП и смертью пассажира. Однако материал проверки всё ещё находится в Госавтоинспекции Пскова. В судебно-медицинскую экспертизу направлены документы по установлению тяжести вреда здоровью.

«Гринч - похититель Новогоднего настроения»

Когда: 19 декабря 2025 года в 01.20

Где: Псков, у дома 20 по улице Советской

Участник: «Мицубиси Лансер»

Пострадавшие: нет

Фото: Игорь Соловьев

Очередной водитель в ночное время не вписался в пейзаж на Октябрьской площади. «Мицубиси Лансер» угодил в металлическую опору светофора. Дорожную инфраструктуру раскидало в разные стороны. Досталось также стеклу одного из банков на первом этаже в доме №20. Псков на несколько дней лишился светофора у главпочтамта и на несколько часов – иллюминации на городской ёлке.

«Мигалки» против «Шкоды»

Когда: 25 декабря 2025 года в 08.37

Где: Псков, у дома №8 по Октябрьскому проспекту

Участники: «Газель» и «Шкода Фабия»

Пострадавшие: нет

Под главной новогодней елкой на Октябрьской площади поворачивающая налево с второстепенной «Шкода» получила удар от «Газели» аварийно-спасательной службы на «проблесковых маячках». Спасатели спешили на другое ДТП со сбитыми подростками. В результате разбора виновным признан водитель спецтранспорта.

Денис Бахтин