Увеличилась стоимость месячных проездных на пригородных маршрутах в Псковской области

С 1 марта в Псковской области изменилась стоимость месячных проездных билетов на пригородных маршрутах, которые обслуживает АО «Псковпассажиравтотранс».

Стоимость зависит от дальности поездок:

в границах первой зоны (до 15 километров) — 1 800 рублей;

в границах второй зоны (до 30 километров) — 2 700 рублей;

в границах третьей зоны (до 50 километров) — 4 300 рублей.

По сравнению с предыдущими тарифами, цены выросли на 200 рублей для первой зоны, на 300 рублей для второй и на 500 рублей для третьей.

Напомним, с 1 января в Псковской области подорожал проезд в автобусах.