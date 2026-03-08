Цветы автоледи вручили сотрудники Госавтоинспекции в Псковском округе

Традиционную акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому муниципальному округу, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому МО

Инспекторы ДПС останавливали автомобили под управлением женщин, чтобы поздравить их с 8 Марта, вручить букеты цветов и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.

«Девушки, с праздником! Пусть дорога будет безопасной, а настроение — солнечным!» - добавили в ведомстве.