В Пскове проводится административное расследование по факту наезда «Форда» на велосипедистку

В Пскове проводится административное расследование по факту столкновения автомобиля с велосипедисткой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 мая в 15.22 на улице Рокоссовского у дома №73 по Рижскому проспекту.

Мужчина 1989 года рождения за рулем автомашины «Форд Фокус» совершил наезд на велосипедиста - женщину 1981 года рождения. Велосипедист не спешилась и двигалась по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлена в больницу, откуда отпущена. Водитель и велосипедист трезвые.

Продолжается административное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям участников ДТП.