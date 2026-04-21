«День без выезда на встречную полосу движения!» проведут в Псковской области 24 апреля

Профилактическое мероприятие «День без выезда на встречную полосу движения!», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на «встречку», проведут 24 апреля Госавтоинспекция совместно с Федерацией автоспорта Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Основными задачами мероприятия станут профилактика и пресечение нарушений водителями транспортных средств, выезжающих на полосу, предназначенную для встречного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнят автолюбителям, что практически любой выезд на полосу встречного движения является манёвром, потенциально опасным для жизни и здоровья участников дорожного движения. Усугубляющим фактором является повышенная скорость, когда выезд на встречную полосу совмещен с ускорением вследствие обгона.

Каждому участнику профилактического мероприятия будет вручена памятка с напоминанием о том, насколько важно заботиться о безопасности на дороге.