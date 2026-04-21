 
АвтоМир

«День без выезда на встречную полосу движения!» проведут в Псковской области 24 апреля

0

Профилактическое мероприятие «День без выезда на встречную полосу движения!», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на «встречку», проведут 24 апреля Госавтоинспекция совместно с Федерацией автоспорта Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону. 

Основными задачами мероприятия станут профилактика и пресечение нарушений водителями транспортных средств, выезжающих на полосу, предназначенную для встречного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнят автолюбителям, что практически любой выезд на полосу встречного движения является манёвром, потенциально опасным для жизни и здоровья участников дорожного движения. Усугубляющим фактором является повышенная скорость, когда выезд на встречную полосу совмещен с ускорением вследствие обгона.

Каждому участнику профилактического мероприятия будет вручена памятка с напоминанием о том, насколько важно заботиться о безопасности на дороге.

«Госавтоинспекция Псковской области призывает всех автомобилистов поддержать профилактическое мероприятие, быть взаимно вежливыми на дороге, строго и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!» - отметили в управлении.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026