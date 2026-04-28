В Псковской области стартовали активные дорожные работы по нацпроекту

В Псковской области приступили к активной фазе дорожного сезона. Запуск асфальтобетонных заводов и погодные условия позволили начать ремонтные работы на нескольких региональных трассах, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Фрезерование старого покрытия уже выполняется в Усвятском районе на дороге Великие Луки – Усвяты, в Себежском районе на трассе Толкачево – Себеж – Заситино, в Дновском районе на дороге Гривки – Новодети, а также в Островском и Пыталовском районах на участках трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой.

После завершения фрезерования на объектах запланирована укладка выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетона, восстановление обочин и ремонт съездов. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты нанесут разметку, установят недостающие дорожные знаки и сигнальные столбики.

Всего в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области планируется привести в нормативное состояние свыше 270 километров автомобильных дорог.