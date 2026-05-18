Разогнавшаяся «Гранта» повредила «Шевроле Эпику» и «Ауди А6» на Рижском проспекте

Три автомашины повреждены в Пскове на Рижском проспекте из-за несоблюдения дистанции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 мая в 09.10 напротив дома №65 по Рижскому проспекту, на перекрестке с улицей Западной.

Водитель «Лада Гранты», молодой человек 2000 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Шевроле Эпика» (за рулем мужчина 1981 года рождения), совершил столкновение. Далее водитель «Лады» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ауди А6» под управлением мужчины 1954 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

15-17 мая происшествий с пострадавшими на дорогах Пскова не зарегистрировано.