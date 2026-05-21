На улице Кузнецкой в Пскове появятся новые дорожные знаки из-за комплекса «Паркон»

На улице Кузнецкой в Пскове установят новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение приняла 20 мая межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова.

Знаки появятся на участке улицы Кузнецкой с односторонним движением от площади Победы до Октябрьского проспекта с левой стороны дороги. На данный момент имеется один дорожный знак «Остановка запрещена», сразу после въезда с площади Победы. К нему добавятся еще три. Новые комплекты знаков продублируют информацию о запрете парковки с левой стороны дороги после выезда от дома №2/17 по Яна Фабрициуса, после перекрестка с улицей Спортивной и после парковки напротив стадиона «Машиностроитель».

Решение принято в связи с инициативой Госавтоинспекции по работе с нарушениями правил дорожного движения. Парковка на правой стороне Кузнецкой разрешена, однако автомобиль нужно парковать параллельно краю проезжей части. Парковка «елочкой», под углом к бордюру будет искореняться с применением комплекса фотовидеофиксации «Паркон».

Ожидается, что после наведения порядка с парковкой у зданий поликлиник, у водителей может возникнуть соблазн парковаться и с левой и с правой стороны дороги. Для предупреждения этой ситуации и решено продублировать информацию о запрете.

Добавим, согласно разъяснениям представителей Госавтоинспекции, причиной применения комплекса «Паркон» стали случаи ДТП из-за парковки «елочкой». Водитель автомобиля припаркованного под углом, при выезде не всегда имеет возможность контролировать ситуацию на дороге сзади из-за ограниченного обзора. А в случае любого подобного столкновения движение транспорта на улице Кузнецкой полностью останавливается.