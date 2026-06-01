Новый светофор и одностороннее движение во дворе. Что ждет псковских водителей

Многие свято верят, что в Пскове существует центр принятия непопулярных решений под названием «Комиссия по безопасности дорожного движения». Спешу разочаровать: никакого вселенского заговора против водителей не существует.

Раз в месяц межведомственная группа по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения собирается разобрать вал поступивших обращений. Рассматривает блок учетных ДТП и при этом отклоняет массу не всегда адекватных «народных» предложений. А самые важные отправляются для утверждения в «верхнюю палату» - собственно комиссию по БДД под руководством главы Пскова Бориса Елкина. Так было и на майском заседании рабочей группы.

Без «лежачих полицейских»

Хорошая новость: новых пока не планируется. Отклонено несколько предложений об установке искусственных дорожных неровностей.

Так, не появится «лежачий полицейский» возле Центральной городской библиотеки на Конной, 6. Автор обращения - заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев. Нет ответа на главный вопрос - для чего снижать скоростной режим вне пешеходного перехода. Переход находится поблизости от библиотеки. За установку проголосовал только один участник комиссии – депутат городской Думы Юрий Бурлин.

Не появится искусственной неровности и у дома № 1 по улице Чехова по обращению одного из местных жителей. Предложение признано нецелесообразным.

Нет смысла ставить «лежачего полицейского» на улице Черняховского в районе дома № 25. В этом месте просто нет условий для разгона. Пешеходный переход невозможно организовать из-за отсутствия тротуаров на узкой улице.

Новые зоны без парковки

Новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» появятся на улице Кузнецкой. На участке от площади Победы до Октябрьского проспекта ограничат стоянку по левой стороне. Здесь можно удивиться и спросить: «Зачем?»

Ответ: В связи с инициативой Госавтоинспекции пустить комплекс «Паркон» по Кузнецкой. Парковку «елочкой» вдоль поликлиник собираются карать штрафами. Если судить по количеству припаркованных в рабочие дни, затея пока еще не реализована в полной мере.

Решение принято с заделом на будущее. Когда все будут парковаться с правой стороны улицы параллельно краю дороги, может возникнуть желание встать с левой стороны. Для предупреждения новых нарушений и будут установлены новые знаки 3.27

- После выезда из двора дома 2/17 по Фабрициуса;

- После перекрестка с улицей Спортивной;

- После парковки напротив «Машиностроителя».

Всего на этом участке Кузнецкой запрещающих знаков будет четыре. Один уже имеется сразу на въезде с площади Победы.

Промелькнул в обсуждении излюбленный вопрос-предложение форумных комментаторов и диванных знатоков: «Давайте строить парковки, а не запрещать». Некоторые посетители уже заезжают внутрь на территории поликлиник и оставляют там автомашины. Возможно, в медучреждениях скоро догадаются поставить шлагбаумы для служебного транспорта.

Любое устройство парковки на Кузнецкой чревато многомесячным проектированием, спилом деревьев и воплями «доколе?» возмущенных любителей зеленой растительности и другими неприятными вещами. Глядя на пример третьей поликлиники на Индустриальной, становится понятно, что парковки в подобных местах должны быть в отдалении. Иначе в узком проезде собираются заторы. Водители обсигналивают друг дружку и готовы передавить ковыляющих пациентов на костылях.

Вторая улица, где ограничат парковку, – участок Петровской. В направлении от Рижского проспекта до улицы Пароменской установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

В обратную сторону от Пароменской до Рижского проспекта появятся аналогичные знаки, но с табличкой 8.5.4 «Время действия 8.00-18.00». Таким образом, на стороне у жилых домов можно будет оставить автомобиль на ночь.

Решение давно назрело. При движении по Петровской машины оставлены с двух сторон дороги, приходится маневрировать.

Грузовик на Ваганова

Запреты не только устанавливаются, но иногда снимаются. По инициативе отдела ГИБДД УМВД России уберут дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и информационную табличку 8.2.1 «Зона действия» на улице Ваганова за перекрестком с улицей Чудской. После обращения псковича Госавтоинспекция определила факт нарушения пункта 5.9.5 ГОСТ РФ 52289-2019 при установке знака.

Существующий запрет нецелесообразен – установлен практически для одного местного жителя. На улице Ваганова есть и другие въезды, где запрещающих знаков нет. Поэтому надо либо оборудовать все, либо убрать один. Решено убрать дорожный знак.

Одностороннее движение во дворе

Любопытным оказалось обращение жителей домов № 16, 18, 22 по Октябрьскому проспекту. Их замучила стихийная парковка и превращение дворовой территории в «стихийный, хаотичный отстойник для личного автотранспорта». Плотно заставлены автомобилями даже газоны. В течение рабочего дня массово оставляют свои автомобили сотрудники административных учреждений, в том числе - правительства Псковской области. Спецтранспорт не сможет проехать, не говоря уже про самих собственников, которые иногда не могут проехать к дому №18 по Октябрьскому проспекту.

Пикантности добавляет «нарезка» земли: соседние дома размежеваны под фундамент, а земельные участки являются «неразграничкой» (городской).

Жителей поддержал депутат городской Думы Юрий Бурлин: «У людей накипело». Предлагается упорядочить места для парковки с помощью полусфер, чтобы машины могли использовать проезд. Предварительно предложен вариант решения с организацией одностороннего движения вокруг «Дункана» (дом №20 по Октябрьскому проспекту). По примерным прикидкам, получится около 25 машиномест без учёта дома №15 по Ленина. Часть парковочных мест будет потеряна.

По словам Юрия Бурлина, заявители настроены «серьёзно, но не радикально». Это городская территория, въезд должен быть обеспечен. Должна сохраниться возможность подъезда транспорта к объекту теплосетей. Сейчас коммунальщики пользуются деревянными заборчиками чтобы отваживать автовладельцев. Депутат высказался за «недорогие решения» с применением дорожных знаков и полусфер.

В начале июня состоится выездное обсуждение на месте.

Новому светофору быть?

Иногда новые решения рождаются на основе ДТП. В каждой повестке «межведа» присутствует большой блок вопросов по конкретным местам «учетных» происшествий (с пострадавшими или погибшими). На этот раз последствия может иметь наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса у дома №5 от 24 апреля. Водитель ВАЗ-21074 сбила молодого человека 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Городская Госавтоинспекция предложила установку регулируемого светофорного объекта с кнопкой вызова. Причем в повестке оказался «дубль». Через день после ГИБДД поступило частное обращение от таксиста, который предложил установку светофора в связи с наездом на человека.

Напрашивается вопрос – почему бы не сделать его транспортным? Чтобы с улицы Металлистов можно было свободно поворачивать налево и двигаться прямо. Такой вопрос прозвучал и при обсуждении, ответ дал старший инспектор дорожного надзора Владимир Кириллов: нет необходимости менять сложившуюся схему движения. Достаточно пешеходного варианта светофора.

Подразумевается, что левые повороты с Металлистов не нужны. А если двигаться по Фабрициуса, частая остановка на перекрестках замедлит движение. Через «Янушку» переходит много людей, по примеру других мест это будет скорее плюс для автомобилистов. Пешеходы не будут растягиваться бесконечной вереницей, а будут собираться группками. И самое главное: уменьшиться вероятность пересечения транспорта и пешеходов.

Предложение обсудит в июне городская комиссия под председательством главы Пскова Бориса Елкина. Возможен альтернативный вариант: установка «островка безопасности» как на Кузнецкой. Явно возникнет вопрос: что делать с остальными переходами через четыре полосы по Фабрициуса? Например, возле здания городского культурного центра. Еще одна любопытная тема для обсуждения - на какой из двух переходов возле улицы Металлистов ставить светофор?

Пешеходный переход

Отложено предложение депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова об организации пешеходного перехода через улицу Алексея Алехина в районе домов № 5 и 4-а. По словам парламентария, в этом месте большой поток пешеходов, перебегающих дорогу. Со временем он только увеличивается.

Обращение будет рассмотрено после завершения строительства дома №2 по улице Технической и проведения работ по благоустройству. Также вопрос может быть решен во время реконструкции улицы Алехина.

Левые повороты на Поземского могут вернуть?

В разделе «разное» поступил вопрос от участника комиссии Николая Мелькова: будет ли пересматриваться схема движения на улице Поземского, где запрещены все левые повороты на участке от Алмазной до Ижорского. К примеру, чтобы при движении со стороны Чудской попасть на автомойку, надо ехать разворачивать «на круг».

Из ответа следует, что к этому вопросу можно будет вернуться после ввода в эксплуатацию объекта – ремонтируемой улицы Поземского с перекрестками Алмазной и Шоссейной. Новая схема движения в этом месте может быть введена сентябре-октябре. А при благоприятном стечении обстоятельств, возможно в июле. На наш взгляд, шансы на возвращение левых поворотов невелики.

Денис Бахтин