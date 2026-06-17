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В псковском «Автосалоне 1» на Труда, 26 уже третий год подряд разыгрывают автомобиль среди покупателей

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В Пскове в «Автосалоне 1» на Труда, 26 (официальный дилер автомобилей CHERY и TENET) уже третий год подряд разыгрывают автомобиль среди покупателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне. 

Компания «Автосалон 1» стала первым автосалоном Пскова, который начал разыгрывать автомобили среди своих покупателей. Первый розыгрыш состоялся в 2024 году, а уже спустя год проект вновь собрал сотни участников и гостей.

Фото здесь и далее: «Автосалон 1»

19 декабря 2024 года обладателем нового CHERY TIGGO 4 PRO стала Ксения Иванова.

А 19 декабря 2025 года ключи от нового TENET T4 получила Ольга Акирова. 

Главным условием участия была покупка автомобиля в «Автосалоне 1». В 2024 году в розыгрыше принимали участие покупатели CHERY, а в 2025 году — автомобилей CHERY и TENET. 

Количество участников с каждым годом растет. Если в первом розыгрыше участвовали 177 человек, то в 2025 году — уже 225.

Сам розыгрыш проходил в праздничной атмосфере: ведущий, музыкальная программа, подарки, гости и прямая трансляция мероприятия в официальной группе «ВКонтакте». На каждом розыгрыше присутствовало более 200 участников и гостей.

Победителя определяли при помощи программы случайного выбора — рандомайзера — в присутствии гостей и во время прямой трансляции.

В компании отмечают, что идея розыгрыша появилась как желание сделать покупку автомобиля не просто важным событием, а событием, которое действительно запомнится клиентам.

«Мы хотим, чтобы вместе с новым автомобилем люди получали еще и яркие эмоции, атмосферу праздника и приятные воспоминания», — отмечают в компании.

Сегодня розыгрыш автомобилей среди покупателей уже стал одной из традиций «Автосалона 1». В компании подтвердили, что в 2026 году проект состоится снова — уже третий год подряд.

Акция действует с 03.01.2026 по 16.12.2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте компании, в официальной группе ВКонтакте «Автосалон 1» или у менеджеров отдела продаж «Автосалона 1».

Хотите - верьте.
Хотите - выигрывайте.

«Автосалон 1»
Псков, ул. Труда, 26
+7 (8112) 500-200 
Официальная группа ВКонтакте — по QR-коду ниже: 

 Реклама. ООО «Автосалон 1». ИНН 6000005056. Erid: 2SDnjdLj37g

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