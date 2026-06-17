На улице Ипподромной в Пскове ограничили движение из-за ремонта теплотрассы

Временное прекращение движения автотранспорта по улице Ипподромная в районе дома №36 по улице Кузнецкая введено по 15 июля из-за ремонта теплотрассы. Соответствующее постановление администрации города Пскова опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

Ограничение движения ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по реконструкция теплотрассы с увеличением пропускной способности от ТК9-7-1-7 до ТК9-7-3-41 по улице Индустриальной в городе Пскове.

Скриншот постановления администрации города Пскова №879 от 15 июня 2026 года

В качестве объездов можно использовать улицы Ипподромная и Кузнецкая.