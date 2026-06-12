«На пятой передаче»: Штрафы за парковку «елочкой» и записи нарушений с регистраторов

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема выпуска - «Лето и дети на дороге», часть вторая. Гость студии: начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
- Есть ли в Пскове случаи когда дети специально перебегают дорогу перед близко идущим транспортом?
- Почему за парковку «елочкой» на Кузнецкой будут наказывать и как будет вестись работа в других местах, где парковка под углом мешает движению?
- Как Госавтоинспекция относится к видеозаписям нарушений правил дорожного движения в соцсетях?
- Нужны ли новые пешеходные светофоры на улице Фабрициуса?
Ответы на эти и другие вопросы в выпуске.