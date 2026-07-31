«Чезеты», «БМВ» 1966 года и «Моргуновка». Что можно увидеть на фестивале «Классик Пикник» в Пскове

1 августа в Пскове состоится «Классик Пикник» 2026 - фестиваль янгтаймеров и классических автомобилей. Увидеть редкие и старые модели автомобилей можно будет на площадке парка «Раздолье» (Псков, Ленинградское шоссе, 5-а) с 12.00 до 17.00. Вход свободный. Подробности о мероприятии организаторы рассказали в программе «На пятой передаче» в эфире радиостанции ПЛН FM.

В Пскове нечасто проходят автомобильные мероприятия. «Мы организуем выставку классических автомобилей, которым 50-60 и более лет, чтобы горожане и гости города смогли прийти и окунуться в культуру старых интересных автомобилей. Каждый желающий может погулять, посмотреть, насладиться красивыми линиями инженерии 60-х годов – американских, немецких, японских и отечественных автомобилей», - рассказал коллекционер ретро-автомобилей Георгий Шишов.

«Это не просто статичная выставка, это не старообрядный формат, а более свежее и интересное направление», — добавил организатор выставки ретро-автомобилей Владислав Сафонов.

Организаторы постарались насытить сам модельный ряд автомобилей. В «Раздолье» можно будет увидеть не только советские и отечественные авто, но и различные зарубежные марки. Участники фестиваля приедут из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Великих Лук.

«Классик Пикник» включает различные интерактивы, конкурсы и диджей-сеты. «Мы стараемся насытить мероприятие настолько, чтобы людям было интересно от момента, когда они вошли, и чтобы они остались с нами до конца дня», — пояснил гость студии.

По словам Владислава Сафонова, организовать сбор владельцев ретро-техники непросто. По Северо-Западу России проходит ряд других подобных событий, поэтому «сильно перетягивают» на себя мероприятия Санкт-Петербург и Новгород. Псковичам остается «брать качеством».

Проводится техническая подготовка, чтобы машины красиво стояли, имелась необходимая справочная информация. Планируется проведение конкурса с участием экспертов. Среди участников будут разыграны высококлассные масштабные модели, также конкурс на приз зрительских симпатий.

«Классик Пикник» нацелен на людей, увлеченных автомобилями. «Мы не закрыты, всегда рады гостям с улицы, рассказываем, что перед ними, в чем ценность того или иного автомобиля. Многие владельцы, если их хорошо попросить, позволяют присесть за руль, пофотографироваться», — добавил Георгий Шишов.

По его ожиданиям, совсем не обязательно гости фестиваля — именно водители. Это могут быть люди без водительского удостоверения, но понимающие, что классический автомобиль может быть в некоторой степени произведением искусства.

На фестивале будет представлен первый массовый автомобиль «БМВ» 1966 года выпуска, который проектировался в конце 1950-х – начале 1960-х годов.

«Тогда еще не было ни классических "трешек", "пятерок", "семерок", и у "БМВ" была совершенно другая градация названий. Многие видели автомобиль в городе, он перемещается по Пскову. Кто-то путает его с "Запорожцем", кто-то с "копейкой", потому что спереди он похож на "Жигули", сзади на "Запорожец", а в целом это "БМВ" в кузове купе. И многие бээмвисты, когда встречали, очень удивлялись, что такое было, есть и можно увидеть не где-то в Дюссельдорфе или в Даугавпилсе, а в нашем родном Пскове», - отметил Георгий Шишов.

Еще одна «изюминка» выставки – два классических американских автомобиля из 1960-х годов, у них псковские владельцы. «Эти огромные седаны по 7–8 метров в длину с активным оперением, как сопла истребителей сзади, диковинными фарами, изогнутыми стеклами причудливой формы, с огромными мягкими диванами, ручкой переключения скоростей на руле и безумным изобилием хрома», – живописал коллекционер ретро-автомобилей.

Будет показан большой ряд автомобилей из стран Европы, а также выпускавшиеся в СССР.

«Будет Старый Свет, где будет представлена Европа: "Шкода", "Форд" — он бывает не только американский, но и европейский. Каждый автомобиль уникален по своей личной истории. Ценим, что привносит владелец. Советских настолько много, что их решили разделить на две подзоны. СССР — всё, что мы знаем с детства: «Копейки», "Москвичи", "Запорожцы" — всё квадратное и старое. И школа, куда отнесли всё округлое, большое, такие машины, как "Победа", "Волга" и довольно редкий зверек "Моргуновка", — рассказал организатор выставки Владислав Сафонов.

На «Пикник Классик» будет и мотозона, состоящая в первую очередь из мотоциклов производства СССР и стран Варшавского договора.

«"Чезеты", "Явы" — всё, что нам знакомо, но давным-давно не видели», — заметил гость студии.

Несколько мотоциклов на выставку везет местный мотореставратор из Острова. Кстати, большая часть «экспонатов», около 99%, добирается к месту проведения своим ходом.

«Машины, даже если мы называем их экспонатом, должны ездить. Любой автомобиль любит езду, без которой он зачерствеет. Это механизм, и он должен работать», — уверяют организаторы выставки.

«Если автомобиль стоит, содержать и диагностировать его намного дороже, чем когда он ездит и ломается», — сказал Георгий Шишов.

В его личной коллекции около полутора десятков "возрастных" моделей, и он старается на каждом проехать хотя бы 300-500 км в год. С одной стороны, с прибавлением километров на одометре он теряет эксклюзивность. С другой стороны, машина должна жить, иначе превращается в красивую мебель.

В прошлом году на «Классик Пикник» приехал 403-й «Москвич» небесно-голубого цвета. Когда подъезжал к выставке, отказали тормоза (последствия простоя автомобиля). Обошлось без ДТП, но водителю пришлось тормозить коробкой передач и двигателем. До выставки докатили вручную, а в обратный путь «Москвичу» вызвали эвакуатор за счет оргкомитета выставки.

В эфире ПЛН FM не обошлось без философских выводов.

«Раньше машины проектировались инженерами, теперь маркетологами, — сказал Георгий Шишов. — Они проектировались как средство передвижения, которое будет в семье всю жизнь. Поэтому запас прочности по всем узлам и агрегатам был десятикратный. Сейчас автомашины проектируются маркетологами. Приходя в автосалон, мы не смотрим, какой двигатель, какая коробка передач, сколько цилиндров. Мы зачастую не знаем, с каким двигателем купили машину. Мы знаем, что есть большой монитор, блютус, возможность подключения стереосистемы. Мы покупаем опции, отделку салона, но не инженерную составляющую. Но именно из-за изменения подхода, философии поменялось и назначение человека, который сидит внутри автомобиля. Если раньше это был пилот, сейчас это пользователь».

«Если мы встретим самый дорогой, самый навороченный, невозможно крутой китайский автомобиль со всевозможными опциями, который будет ехать сам, будет готовить яичницу и гладить рубашку, и рядом будет ехать обычный 968-й «Запорожец», приковано внимание будет к нему», — уверен Георгий Шишов.

Советские машины вшиты в наш геномный код, а китаец не вызовет таких эмоций и чувств, полагает он.

По словам коллекционера, нет смысла противостоять прогрессу и эпохе потребления. Но цель организаторов выставки — создать некое сообщество людей как фундамент автомобильной культуры, которые будут помнить, «как было прикольно», будут коллекционировать и общаться.