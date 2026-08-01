 
АвтоМир

Полицейские проверили в Пскове свыше 30 автомобилей с иностранными номерами

0

В Пскове сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства РФ водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД. 

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В ходе мероприятий проверено 31 транспортное средство. В отношении водителей вынесено 86 постановлений за нарушения, выявленные комплексами фото- и видеофиксации.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов: за выезд на полосу встречного движения, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение требований к установке государственных регистрационных знаков, а также за эксплуатацию транспортных средств при наличии неисправностей или условий, запрещающих их использование.

 

С водителями, привлечёнными к административной ответственности, проведены профилактические беседы о недопущении нарушений Правил дорожного движения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026