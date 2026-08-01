Полицейские проверили в Пскове свыше 30 автомобилей с иностранными номерами

В Пскове сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства РФ водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В ходе мероприятий проверено 31 транспортное средство. В отношении водителей вынесено 86 постановлений за нарушения, выявленные комплексами фото- и видеофиксации.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов: за выезд на полосу встречного движения, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение требований к установке государственных регистрационных знаков, а также за эксплуатацию транспортных средств при наличии неисправностей или условий, запрещающих их использование.

С водителями, привлечёнными к административной ответственности, проведены профилактические беседы о недопущении нарушений Правил дорожного движения.