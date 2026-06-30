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Борис Елкин о ремонте моста Александра Невского: Пока идем в графике

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Ремонт дорожного покрытия на мосту Александра Невского в Пскове идет в рамках графика. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Мы в какой-то момент притормозили работы, так как вылезли допработы и пришлось объявлять дополнительные торги. Там ничего серьезного, но законодательство не позволяет производить ряд работ, нужно доторговывать. Это нас немного откатило. Но работы продолжаются, сейчас не самая простая ситуация и у подрядчика, но они стараются сделать как можно быстрее. Могу сказать, что интенсивность движения там высокая, заторы появляются, но катастроф нет. Автомобилисты пользуются участком дороги умело, серьезных заторов не появляется», – сообщил Борис Елкин.

Гость студии подчеркнул, что самые долгие работы ведутся по ремонту бетонного покрытия.

«Пока мы идем в графике, самые долгие работы по ремонту бетона. С асфальтом проще. Асфальт привезут из другого субъекта – Санкт-Петербург и Москва. Объем большой, думаю, придется несколько дней на один слой, а на другой слой тоже несколько дней», – заключил глава города.

Напомним, правая сторона моста для движения перекрыта до 20 июля. После завершения работ последует перекрытие левой стороны – с 20 июля по 20 октября.

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