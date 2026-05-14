Левую сторону моста Александра Невского в Пскове перекроют с 20 июля

Подробности о ремонте моста Александра Невского в Пскове рассказал глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

По его словам, сейчас работы проводятся на одной из половин мостового сооружения.

«Здесь уже сняли старое асфальтобетонное покрытие и ведется демонтаж нижнего выравнивающего слоя из бетона. За годы эксплуатации этот слой пришёл в негодность и требует полной замены», - отметил глава города.

После завершения всех демонтажных работ специалисты выполнят новую стяжку из бетона, а затем уложат покрытие из литого асфальтобетона.

«Этот материал был выбран не случайно, так как он отлично себя зарекомендовал при ремонте Ольгинского и Троицкого мостов. Литой асфальтобетон отличается повышенной прочностью и долговечностью», - добавил градоначальник.

Правая сторона для движения будет перекрыта до 20 июля. После завершения работ последует перекрытие левой стороны – с 20 июля по 20 октября.