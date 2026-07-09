Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 10 июля

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 44-45 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на Псков. Правая полоса будет закрыта, на второй и третьей полосах введут ограничение до 50 километров в час с 09:00 до 15:00 в связи с установкой схемы ОДД и ремонтом СБО.

На 145 километре транспортной развязки ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка смета.

На участке 179-79-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механического скашивания травы на обочинах, откосах, в полосе овода.

На участке 469+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.