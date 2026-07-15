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Михаил Ведерников призвал не верить фейковым «документам» о ситуации с бензином

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Не верить фейковым «документам» о ситуации с бензином в Псковской области призвал в Мах глава региона Михаил Ведерников.

«Всё чаще в интернете, в водительских чатах, в соцсетях встречается непроверенная, а зачастую и откровенно ложная информация о ситуации, связанной с бензином, рассылаются фейковые "документы". Понимаю, что обстановка напряжённая. Но именно этим и пытаются воспользоваться те, кто хочет искусственно накалить и дестабилизировать ситуацию в регионе. Друзья! Прошу всех быть бдительными и доверять официальным источникам. Актуальную информацию и принятые решения публикую ежедневно на своих страницах. Давайте сохранять здравый смысл и не заниматься распространением слухов. Все ваши комментарии читаем, обращения слышим и учитываем», - пишет Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что с сегодняшнего дня «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» увеличили лимиты отпуска топлива в одни руки до 30 литров: «
Благодарю руководство компаний за оперативное выполнение решений штаба».

Также губернатор сообщил, что «Лукойл» убирает технические перерывы на АЗС, о которых говорили водители.

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