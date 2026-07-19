Уголовное дело возбудили после ДТП с участием фуры на трассе Р-23 «Псков»

Следственный отдел ОМВД России по Лужском району возбуждил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. ДТП произошло вчера, 18 июля, на трассе Р-23 «Псков».

Напомним, что 47-летний водитель Volvo с полуприцепом, повернув налево, не предоставил преимущество Audi 80. В результате столкновения легковая вспыхнула. В ГКУ «Леноблпожспас» сообщили, что в Audi сгорели все сгораемые части.

Травмы, которые получил 54-летний водитель, оказались несовместимы с жизнью. В полиции уточнили, что мужчина умер в машине скорой помощи.