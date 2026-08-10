В Пскове перекрывают участок Октябрьского проспекта напротив магазина «Ракета»

Участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до Некрасова в Пскове перекрывают с 9:00 10 августа до 17:00 16 августа из-за ремонта инженерных сетей, сообщили в администрации города Пскова. Для городских автобусов на данном участке будет организована реверсивная полоса.

Схема изменения движения предоставлена администрацией города Пскова

В связи с устранением повреждения на коммуникациях с 9:00 10 августа до 17:00 16 августа вводится временное ограничение дорожного движения. Октябрьский проспект будет перекрыт напротив дома №26 (в районе ТЦ «Ракета»).

Схема: «Горводоканал»

Объезд будет осуществляться по улицам Кузнецкая, Свердлова и Некрасова.

Напомним, с 24 по 30 августа планируется перекрыть участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади.