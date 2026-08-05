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Тройное ДТП на Рижском проспекте: не успевший водитель грузовика протиснулся между рядами. ВИДЕО

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Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Несколько дорожных происшествий в Пскове 5 августа попали на видео камер уличного наблюдения Pskovline.

На Рижском проспекте в 17.10 водитель грузовика не успел остановиться на моргающий зеленый сигнал светофора. Он смог протиснуться между двумя рядами, задев две легковые автомашины и после выехал на полосу встречного движения, где едва не зацепил встречную автомашину.

В 16.50 две автомашины столкнулись на круговом перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Западной из-за попытки покинуть перекресток из внутренней полосы.

В 19.25 две автомашины столкнулись на площади Победы.

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