Водитель «Лада Калины» сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 16 августа в 17.25 у дома №25 по улице Шестака.

Молодой человек 2008 года рождения за рулем автомашины не уступил дорогу пешеходу 2019 года рождения. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлена в детскую областную больницу. Водитель трезвый. Водительское удостоверение имеется.