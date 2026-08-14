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Борис Елкин: На улицу Народную у нас большие планы

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На улицу Народную в Пскове большие планы, заявил глава города Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM (102.6). По его словам, на двух перекрестках на Народной в случае появления средств хотят увеличить количество полос. 

«Это касается и (перекрестка - ред.) Коммунальной с Народной, и (перекрестка - ред.) Юбилейной с Народной. Две крупных улицы нашего города. И там, и там требуется, конечно, дополнительная полоса. У нас все подсчитано. Будем стараться изыскать какую-то экономию. Там затраты порядка 10 миллионов на каждый объект, 10-15, по-моему. Сейчас я точно не скажу, но действительно есть необходимость добавить одну полосу», - сказал Борис Елкин.

Глава города уточнил, что на пересечении Юбилейной и Народной есть островок безопасности, который, по сути, не так сильно нужен с точки зрения логистики. Но сделать дополнительно полосу, по его мнению, необходимо. «Юбилейная по утрам, конечно, загружена в том направлении просто безумно», - продолжил он.

То же самое касается и пересечения Коммунальной и Народной. «Поэтому вот эти два объекта, которые у нас в приоритете, ждут какой-либо экономии, тогда можно будет начать. Это даже не реконструкция, а просто модернизация перекрестка для увеличения пропускной способности, назовем это так», - заключил Борис Елкин. 

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