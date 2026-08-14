Борис Елкин: На улицу Народную у нас большие планы

На улицу Народную в Пскове большие планы, заявил глава города Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM (102.6). По его словам, на двух перекрестках на Народной в случае появления средств хотят увеличить количество полос.
Глава города уточнил, что на пересечении Юбилейной и Народной есть островок безопасности, который, по сути, не так сильно нужен с точки зрения логистики. Но сделать дополнительно полосу, по его мнению, необходимо. «Юбилейная по утрам, конечно, загружена в том направлении просто безумно», - продолжил он.
То же самое касается и пересечения Коммунальной и Народной. «Поэтому вот эти два объекта, которые у нас в приоритете, ждут какой-либо экономии, тогда можно будет начать. Это даже не реконструкция, а просто модернизация перекрестка для увеличения пропускной способности, назовем это так», - заключил Борис Елкин.