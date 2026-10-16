 
АвтоМир

Изменился режим работы светофора на одном из крупных перекрестков в Пскове

0

В Пскове с 16 октября изменился режим работы светофора на перекрестке улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис», депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, контроллер светофорного объекта перепрошит.

Изменился порядок включения фаз. Теперь движение от площади Героев-Десантников разрешено одновременно налево на улицу Вокзальную и прямо в сторону железнодорожного переезда и улицы Советской Армии. Затем секция для поворота налево отключается, горит зеленый сигнал для движения прямо.

Изменения проведены по решению межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова. Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову инициировал изменения в связи с обращениями жителей Пскова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026