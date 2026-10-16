Изменился режим работы светофора на одном из крупных перекрестков в Пскове

В Пскове с 16 октября изменился режим работы светофора на перекрестке улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис», депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, контроллер светофорного объекта перепрошит.

Изменился порядок включения фаз. Теперь движение от площади Героев-Десантников разрешено одновременно налево на улицу Вокзальную и прямо в сторону железнодорожного переезда и улицы Советской Армии. Затем секция для поворота налево отключается, горит зеленый сигнал для движения прямо.

Изменения проведены по решению межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова. Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову инициировал изменения в связи с обращениями жителей Пскова.