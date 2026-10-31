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Ремонт улицы Советской завершили в Пскове

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Ремонт улицы Советской в Пскове завершен. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Скриншот из канала в Мах Михаила Ведерникова

«Сразу после встречи выехали со Станиславом Яновичем (Стармолотовым - главой города Пскова - ред.) на один из завершённых городских объектов. Улица Советская отремонтирована на средства президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни"», - отметил губернатор.

По его словам, на сумму более 132 млн рублей проведено комплексное обновление не только проезжей части, но и тротуаров. Также отремонтированы светофоры, установлено дополнительное освещение и восстановлены газоны. Сейчас здесь высаживают многолетние растения.

«Участок от площади Победы до Октябрьской площади заметно преобразился. Улица стала безопаснее, светлее и комфортнее как для водителей, так и для пешеходов, в том числе для маломобильных граждан. И это очень важно. Обсудили со Станиславом Яновичем, чем ещё можно украсить эту часть исторического центра Пскова весной, и планы по дальнейшему благоустройству городских пространств», - добавил губернатор.

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