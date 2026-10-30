Станислав Стармолотов избран главой Пскова

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов официально избран главой города. Соответствующее решение принято на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Вторым кандидатом на пост главы Пскова по предложению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был директор средней школы №47 Иван Шагин.

Голосование было тайным. В результате за кандидатуру Станислава Стармолотова проголосовали все 22 присутствующих депутата.

Станислав Стармолотов родился 14 апреля 1978 года в Пскове.

В 1997 году окончил Псковский колледж строительства и экономики по специальности «техник-строитель, технолог». В 2007 году - Псковский политехнический институт, инженер-строитель.

С 2004 по 2012 год работал в учреждениях Федерального агентства специального строительства. С 2012 по 2016 год занимал должности в коммерческих организациях сферы строительства и дорожного хозяйства в Северо-Западном федеральном округе. В 2016 году назначен заместителем директора ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

В 2021- 2025 годах работал врио председателя и председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. С июля 2025 года по сентябрь 2026 года был министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

30 сентября 2026 года назначен временно исполняющим полномочия главы города Пскова.

Станислав Стармолотов был награжден благодарностью президента Российской Федерации за вклад в обороноспособность РФ (2006), медалью Александра Невского Российского военно-исторического общества (2022) и Александра Невского с дружиной Псковской области (2022), благодарностью президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (2022), почетной грамотой губернатора Псковской области (2023) и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени (2023). Кроме того, является ветераном труда.