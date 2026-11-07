Дорожное полотно на улице Ботвина в Великих Луках отремонтировали после обращения жителей

Во время дворовых встреч жители обратили внимание на необходимость ремонта дорожного полотна на улице Ботвина, дом 17 в Великих Луках. Как сообщил депутат Заксобрания, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», обращение было взято в работу, и дорожные рабочие быстро восстановили полотно.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Дорожные службы оперативно отреагировали и выполнили локальный ремонт аварийного участка — проблемное место заасфальтировали локальной картой.