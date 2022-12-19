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Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Великих Луках

Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Великих Луках сегодня, 4 марта. Видеозапись горожанин разместил в группе «Подслушано. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Скрин: «Подслушано. Великие Луки» / «ВКонтакте»

Проводка в машине, по словам очевидца, загорелась во дворе дома №14 по улице Гоголя. Автор видео вызвал пожарных.

«Обидно, что человек пять и пару машин проехали без позыва оказать помощь! Люди! Помогайте друг другу! Пожарные - молодцы, приехали через 5 минут после вызова», – добавил мужчина.

Прибывшие на место происшествия пожарные выбили переднее окно в машине, чтобы открыть капот и потушить возгорание.