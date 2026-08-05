В 2026 году аварийность с самокатами выросла на 32%

Электросамокаты решили проблему «последней мили», но превратили тротуары в полосу препятствий, а статистика ДТП растёт на десятки процентов в год. Почему городская среда оказалась не готова к нашествию СИМ, и что нужно сделать, чтобы не запрещать, а навести порядок, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
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Эксперт подчёркивает, что электросамокаты — неотъемлемая часть современного города. Они сокращают выбросы, разгружают общественный транспорт и повышают мобильность. По данным операторов, только в 2022 году использование электросамокатов помогло избежать выброса более двух миллионов килограммов углекислого газа в российских городах. А 25% поездок на СИМ заменяют короткие поездки на автомобиле.
Однако, как отмечает Яков Якубович, главная проблема в том, что городские власти всех крупных городов России не были готовы к этому. Инфраструктура отсутствует, правила только формируются, а конфликт между пешеходами и самокатчиками обостряется с каждым сезоном.
С 1 марта 2023 года в ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности». Однако этого недостаточно. Для начала необходимо, чтобы водители электросамокатов и других СИМ начали придерживаться правил для велосипедистов: ездить по специальной выделенной полосе, а там, где её нет, по крайней правой полосе автомобильной дороги. Отдельная тема – движение «против шерсти» по велополосе. Многие не понимают не знают и не осознают, что движение против движения по велополосе создает невероятную опасность для движения всех участников.
«При стоит указать и еще на один конкретный пробел: на перекрёстках многополосных дорог крайняя правая полоса часто разрешает только поворот направо, а не движение прямо. Здесь нужно просто разрешить самокатам и велосипедам ехать спокойно прямо», — рассказал Яков Якубович.
Эксперт напомнил, что власти уже готовят новые меры. В план мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года вошли:
- строительство инфраструктуры для СИМ;
- государственная регистрация электросамокатов с номерными знаками;
- обязательная маркировка, подтверждающая соответствие требованиям безопасности.
Первоочередные меры: что надо сделать прямо сейчас
По мнению Якова Якубовича, для снижения числа ДТП необходимо:
- Усилить ответственность за опасную езду на самокатах и управление ими в нетрезвом состоянии.
- Контролировать скорость — известны случаи, когда курьеры меняли заводской мотор на более мощный.
- Передать полномочия по регулированию таким организациям, как ЦОДД, чтобы повысить контроль за недобросовестными водителями.
- Следить за соблюдением правил с помощью видеокамер.
- Расширять разметку для СИМ и велосипедов, сделать ее более удобной и логичной, а если это сделать невозможно, наносить временную разметку в тёплое время года. Москва уже имеет хороший опыт в этом направлении. Правда от временной разметки здесь отказались, ссылаясь на неэстетичный вид.
Кроме того, вызывает споры вопрос о том, нужны ли права на самокат. Сейчас для управления СИМ мощностью до 250 Вт права не требуются. Однако если мощность превышает этот порог, самокат приравнивается к мопеду, и нужна категория «М». Минтранс пока не видит необходимости в массовом введении прав, поскольку текущие нормы уже устанавливают такую необходимость. Однако проверить соблюдение норм практически невозможно ввиду отсутствия технических средств и дефицита персонала, пишет RuNews24.ru.