14 млрд рублей получили в Сбере жители СЗФО на покупку автомобилей в 2024 году

По итогам 2024 года Сбер в Северо-Западном федеральном округе выдал автокредиты почти на 14 млрд рублей. Самым активным стал третий квартал: в этот период жители региона взяли на покупку автомобилей 5,9 млрд рублей, что составляет 42% от всего выданного банком за год объёма. Рекордные показатели Сбер зафиксировал в июле – более 2 млрд. Это связано не только с сезонностью, но и с инфляционными ожиданиями – 29 июля ключевая ставка поднялась сразу на 2 п.п. – до 18%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Лидеры в СЗФО по количеству оформленных в 2024 году автокредитов – петербуржцы, жители Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей.
Автокредит от Сбербанка доступен для покупки как нового автомобиля, так и автомобиля с пробегом.
Получить кредит на покупку автомобиля можно в любом офисе Сбера. Для этого достаточно обратиться в удобное клиенту отделение банка с паспортом и водительским удостоверением. После получения кредита на карту у клиента будет 30 дней на то, чтобы выбрать авто и предоставить в банк документы по этому автомобилю для оформления залога. Также получить кредит можно через приложение Сбербанк Онлайн. Подробнее – на сайте банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
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