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Псковичи выбирают машины с пробегом до 5 лет – аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с Центром аналитики и исследований МТС AdTech узнала планы россиян на покупку авто. Выяснилось, что псковичи и другие жители Северо-Запада чаще всего рассматривают к покупке подержанные машины с пробегом от 3 до 5 лет.

Согласно полученным данным, планируют приобретать машину 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. Участники опроса, которые планируют покупку автомобиля, в большинстве своем задумываются о покупке подержанного авто. Подержанные автомобили со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет готовы рассматривать 41% респондентов. Машины старше 5 лет – 23%. Популярностью также пользуются автомобили со сроком эксплуатации от 1 до 3 лет – их готовы купить 32% опрошенных. И только 4% участников опроса рассматривают подержанные автомобили не старше одного года.

Опрос показал три главных фактора при выборе автомобиля с пробегом: хорошее состояние важно для 88% респондентов, доступная цена – для 82% и маленький пробег – для 45% опрошенных. Стоит отметить, что среди всех факторов желаемая марка и желаемая комплектация набрали всего 36% и 20% соответственно.

По итогам опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech удалось выделить основные источники информации, которые россияне изучают перед покупкой подержанного автомобиля. Сайты сервисов для покупки и перепродажи автомобилей смотрят 56% респондентов. Автомобильные форумы и блоги, сайты автомобильных СМИ – 44%. На официальные сайты автодилеров в раздел трейд-ин заходят 43% опрошенных, 38% смотрят автомобильные обзоры на видеоплатформах YouTube, RUTUBE, VK видео. Мобильные приложения для покупки и перепродажи автомобилей изучают 29% респондентов, 16% читают информацию в телеграм-каналах об автомобилях.