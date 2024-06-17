←   ПЛН
АвтоМир / Автомобили

Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи

12.09.2025 17:28|ПсковКомментариев: 0

В интернете спорят, что дешевле: смартфон в рассрочку или новый автомобиль TENET в «Автосалоне 1» на ул. Труда, 26 под 0,01%* годовых?

Только в этом месяце:

  • Вся линейка автомобилей TENET в наличии;
  • Первоначальный взнос от 0 ₽*;
  • Минимум документов;
  • Кредитная ставка от 0,01%*.

Звоните и получите персональное предложение прямо сейчас +7 (8112) 500-200

https://tenet-autosalon1.ru/

**Предложение распространяется на новые автомобили марки TENET T7, TENET T4, приобретаемых у официальных дилеров. Полная стоимость кредита (далее – ПСК) составляет 0,08% - 17,298 и зависит от размера процентной ставки. Размер процентной ставки от 0,01% до 17,3% и зависит от первоначального взноса и срока кредита. Первоначальный взнос от 10% и более, срок кредита составляет от 12 мес до 96 мес. Первоначальный взнос от 0% до 10%, срок кредита составляет от 12 мес до 84 мес. Оформление КАСКО не обязательно. Для Клиентов с уровнем Предельной долговой нагрузки (далее –«ПДН») 50% и более указанные процентные ставки достигаются при выполнении условия по обязательным ежемесячным покупкам (кроме операций входящих в список исключений) на сумму не менее 30 000 руб. по дебетовой карте АО Т-БАНК в рамках программы «#ВСЁвАвто», подробные условия программы «#ВСЁвАвто» и список исключений указаны на сайте банка: https://www.tbank.ru/loans/auto-loan/pro… В случае невыполнения условий программы «#ВСЁвАвто» ставка увеличится на 6 процентных пунктов. ПСК составит 7,498%-25,989%, процентная ставка составит от 7,5% до 26% в зависимости от первоначального взноса и срока кредита. Сумма кредита от 100 000 руб. до 12 000 000 руб. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита без объяснения причин. Условия кредитования актуальны на 19.08.2025г. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Ваш размер платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки. Кредит предоставляется АО ТБанк, ОГРН 1027739642281 ИНН 7710140679, адрес: 127287, город Москва, ул. Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26. Универсальная лицензия №2673 от 09.07.2024. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (залога) на сайте: https://www.tbank.ru/loans/auto-loan/programs

Реклама: ООО «Автосалон 1», Erid: 2SDnjcN634S

Источник: Псковская Лента Новостей
