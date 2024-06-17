Конкурс по раскраске автомобилей проходит на автофестивале ПЛН в Пскове

Конкурс по раскраске автомобилей пальчиковыми красками проходит на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На локации представлены два автомобиля: Chevrolet Orlando от салона «Автолидер» и Changan Uni-s от салона «Автосалон №1». Самых активных участников ждут приятные призы.
Напомним, автофестиваль-выставка организована в честь празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие проходит на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Продлится празднование до 15:00.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
Категория 6+