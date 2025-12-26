Александра Бойко: У сайта ПЛН стал более удобный интерфейс

Изменения заметны, сказала председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, сотрудник филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Александра Бойко, комментируя обновление сайта Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Стал более удобный интерфейс. И по дизайну прикольнее стало. Видно, что теперь по разделам можно удобнее переходить и быстрее искать информацию», - отметила Александра Бойко.

Напомним, вчера, 25.12.25, Псковская Лента Новостей обновила свой сайт. Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.