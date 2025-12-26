Общество

Александра Бойко: У сайта ПЛН стал более удобный интерфейс

0

Изменения заметны, сказала председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, сотрудник филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Александра Бойко, комментируя обновление сайта Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Стал более удобный интерфейс. И по дизайну прикольнее стало. Видно, что теперь по разделам можно удобнее переходить и быстрее искать информацию», - отметила Александра Бойко.

Напомним, вчера, 25.12.25, Псковская Лента Новостей обновила свой сайт. Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Прокомментировать
Сюжет

ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова

Александра Бойко: У сайта ПЛН стал более удобный интерфейс

Андрей Маковский: Новый сайт ПЛН — это восторг

Стали известны победители конкурса ПЛН «Заголовок дня»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru