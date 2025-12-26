Общество

Андрей Маковский: Новый сайт ПЛН — это восторг

0

Важно следовать современным тенденциям, заявил депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский, комментируя обновление сайта Псковской Ленты Новостей. 

«Новый сайт ПЛН — это восторг. В эпоху новых технологий важно быть современным. Каждое утро я начинаю с чая и изучения новостей. И вот, к моему удивлению, и ,наверное, уже радости я увидел обновление. Новое меню. Новое дерево сайта и удобные подборки. Это важно для профессионалов, кто работает в средствах массовой информации», - оценил обновление Андрей Маковский.

Напомним, вчера, 25.12.25, Псковская Лента Новостей обновила свой сайт. Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

