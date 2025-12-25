Общество

Стали известны победители конкурса ПЛН «Заголовок дня»

Стали известны победители конкурса «Заголовок дня», который Псковская Лента Новостей проводила в преддверии обновления своего сайта. 

Три дня, три фото — и десятки ярких, остроумных, местами — по-псковски точных заголовков! Спасибо всем, кто участвовал в нашем творческом челлендже — вы показали, что чувствуете ритм Пскова и знаете, как сказать о важном — коротко и ясно. 

Вот авторы лучших заголовков к каждому из опубликованных снимков:

Фото №1 — упавший на площади Ленина светофор.

Победитель: Татьяна Кустова. Заголовок: «Псковский светофор с характером: сломанный, но не сломленный». 

Фото №2 — утки в луже.

Победитель: Анастасия Някшева. Заголовок: «Радуемся малому: какие отечественные альтернативы для отдыха стали самыми популярными в этом году среди жителей Пскова». 

Фото №3 — мужчина лег отдохнуть у скамейки. 

Победитель: Надежда Баранова. Заголовок: «Проверяем улицы Пскова на чистоту, а работу коммунальных служб на прочность». 

Поздравляем победителей!

Фирменный мерч ПЛН уже ждёт вас в редакции: Псков, улица Петровская, 51, 7 этаж. 

А всем остальным — огромное спасибо за вдохновляющие строки. Вы — часть нашего медиапространства, и с вами ПЛН становится живее.

Напомним, сегодня, 25.12.25, Псковская Лента Новостей обновила свой сайт. Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

