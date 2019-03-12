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«Работы на троечку» - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов

Глава администрации Пскова Александр Братчиков лично проверил качество гарантийного аварийного ямочного ремонта на улицах Советской и Металлистов, и отметил, что сейчас состояние таких участков заслуживает лишь оценки «кол». Псковская Лента Новостей выяснила, что чем остался недоволен сити-менеджер, и что ждет эти дороги и подрядчика.

«Ямочный ремонт здесь делали, чтобы был нормальный проезд. Жители не должны страдать. А это что? - глава администрации Пскова Александр Братчиков указывает на люк напротив корпуса ПсковГУ на улице Советской. Подрядчик опускает глаза. - Этот люк слишком подвижен. Из-за этого дорожное покрытие может разрушиться».

Кроме сити-менеджера и этого подрядчика, исполнительного директора «ДорСтройСервис» Виктора Криценкова, здесь и замначальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Макарова. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, задача главы администрации - проверить качество гарантийного аварийного ремонта дорог, отремонтированных в конце 2018 года как на улице Советской, так и на улице Металлистов.

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«Мы все понимаем, определим метод исправления и проведем гарантийные работы. Тут на ее качество повлияли некоторые объективные и субъективные причины. Например, погодные условия и сжатые сроки работы, - уверяет Виктор Криценков. - На Юбилейную ушло около 32 тысяч квадратных метров асфальта».

Слева - исполнительный директор «ДорСтройСервис» Виктор Криценков

Протяженность Юбилейной - 1,6 километра. Исполнительный директор «ДорСтройСервис» обязуется привести участок в порядок, и сити-менеджер направляется до пересечения дороги и улицы Детской.

Ямы - из-за теплотрассы

«А тут почему вода так застоялась?» - негодует Александр Братчиков.

Напротив него, на проезжей части у тротуара, - лужа шириной 1,5 метра. Здесь к собравшимся присоединяется начальника управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев.

«В рамках реконструкции кластера "Псковский", в 2016 году реконструировались улицы Детскую и Калинина. На Калинина проходила теплотрасса, поэтому после выполнения работ тут образовался небольшой провал. В рамках гарантийных обязательств, изъяны будет устранены. Мы выставим подрядчикам соответствующие претензии», - уверяет Павел Андреев.

«Давайте сразу определимся со сроками, когда эту претензионная работу начнут и закончат?» - напирает сити-менеджер. - Сколько времени вам нужно, чтобы выставить претензию? Подрядчик по дорогам должен до конца апреля восстановить асфальтобетонное покрытие - до этого срока подрядчик по кластеру обязан, по гарантийному ремонту, устранить свои недочеты. В общем, в течение недели претензию выставляете - я готов ее подписать».

И. о. начальника управления соглашается на условия главы администрации Пскова. Если подрядчик не выполнит гарантийных работ, требования к которым обозначены в контракте и законодательстве, - получит штраф.

Что касается Советской, позитивная новость следующая: подрядчик не отказывается от проведения гарантийных работ на участке, готов быть для других примером и все исправить. Когда температура на улице будет хотя бы 10 градусов, чтобы можно было нормально работать, - асфальт здесь будет частично вырезаться, перекладываться, фрезероваться.

Чем больше не освоили - тем больше потеряли

Итог подведен - коллегия отправляется на следующее место проверки, пересечение улиц Металлистов и Яна Фабрициуса. Дорога у этого перекрестка испещрена «постремонтными» буграми асфальта, от которых под колесами машин отлетает крошка.

«Это временная заделка, чтобы зимой люди могли ездить. Мы с подрядчиком все обсудили - участок не останется в таком виде, будет полностью фрезероваться, снимем верхний слой и заново уложим. Но посмотрим, как поведет себя асфальт, когда уйдет донник. Объем работ определим позже, но, думаю, практически вся Металлистов будет перекладываться, до улицы Стахановской, - отметил Александр Братчиков. - Мы понимаем, почему так получилось. Ремонтировали в конце года, и чем больше денег, выделенных нам на дорогу, не освоили бы - тем больше их у нас забрали бы».

На медиафоруме «Россия и Ганза», проходившем 10-11 января в Новгороде, глава Пскова Иван Цецерский сообщил, что Псков вернул в федеральный бюджет 50 миллионов рублей из 400, выделенных в 2018 году на ремонт городских дорог, к Ганзейским дням.

«После увиденного, подытоживаю, что состояние дороги и на Советской и Металлистов можно оценить по 5-балльной шкале лишь в 1 балл, а проведенный ямочный ремонт - на троечку», - заключает сити-менеджер.

П. С.

На выезде Александр Братчиков рассказал, что администрация Пскова постарается, чтобы сквер у бюста Исааку Кикоину, расположенный на Октябрьском проспекте, вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды»:

«Сам памятник в хорошем состоянии, а вот сквер нужно привести в порядок. Сейчас, после зимы, там проводятся аварийные работы, все выравниваем и обратно кладем плитку, которую клали туда еще в 1984 году. Но это место требует капитального ремонта. В дальнейшем мы постараемся, чтобы сквер включили в программу «Формирование комфортной городской среды» и привели в нормативное состояние».

Алексей Назаров