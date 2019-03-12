←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
колючий мост
техосмотр не нужен?
пьяный рецидив
бензин или жидкое золото?
«шиза» не мешает иметь права
новый 2019 за рулём
псковичи должны страдать?
регистрация рядом с домом
ещё АвтоМир / Дороги 12.03.2019 08:091 Россияне с помощью приложения смогут жаловаться на плохие дороги в Минтранс 20.03.2019 19:030 «Работы на троечку» - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов 20.03.2019 10:311 Фотофакт: Проваливается асфальт 19.03.2019 17:400 В Псковской области почти на месяц ограничат движение автомобилей 19.03.2019 17:295 Гдовская дорога: тот случай, когда ямочный ремонт уже не спасет 19.03.2019 10:060 Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

«Работы на троечку» - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов

20.03.2019 19:03|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александр Братчиков лично проверил качество гарантийного аварийного ямочного ремонта на улицах Советской и Металлистов, и отметил, что сейчас состояние таких участков заслуживает лишь оценки «кол». Псковская Лента Новостей выяснила, что чем остался недоволен сити-менеджер, и что ждет эти дороги и подрядчика.

«Ямочный ремонт здесь делали, чтобы был нормальный проезд. Жители не должны страдать. А это что? - глава администрации Пскова Александр Братчиков указывает на люк напротив корпуса ПсковГУ на улице Советской. Подрядчик опускает глаза. - Этот люк слишком подвижен. Из-за этого дорожное покрытие может разрушиться».

Кроме сити-менеджера и этого подрядчика, исполнительного директора «ДорСтройСервис» Виктора Криценкова, здесь и замначальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Макарова. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, задача главы администрации - проверить качество гарантийного аварийного ремонта дорог, отремонтированных в конце 2018 года как на улице Советской, так и на улице Металлистов.

 

«Мы все понимаем, определим метод исправления и проведем гарантийные работы. Тут на ее качество повлияли некоторые объективные и субъективные причины. Например, погодные условия и сжатые сроки работы, - уверяет Виктор Криценков. - На Юбилейную ушло около 32 тысяч квадратных метров асфальта».

Слева - исполнительный директор «ДорСтройСервис» Виктор Криценков

Протяженность Юбилейной - 1,6 километра. Исполнительный директор «ДорСтройСервис» обязуется привести участок в порядок, и сити-менеджер направляется до пересечения дороги и улицы Детской.

Ямы - из-за теплотрассы

«А тут почему вода так застоялась?» - негодует Александр Братчиков.

Напротив него, на проезжей части у тротуара, - лужа шириной 1,5 метра. Здесь к собравшимся присоединяется начальника управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев.

«В рамках реконструкции кластера "Псковский", в 2016 году реконструировались улицы Детскую и Калинина. На Калинина проходила теплотрасса, поэтому после выполнения работ тут образовался небольшой провал. В рамках гарантийных обязательств, изъяны будет устранены. Мы выставим подрядчикам соответствующие претензии», - уверяет Павел Андреев.

«Давайте сразу определимся со сроками, когда эту претензионная работу начнут и закончат?» - напирает сити-менеджер. - Сколько времени вам нужно, чтобы выставить претензию? Подрядчик по дорогам должен до конца апреля восстановить асфальтобетонное покрытие - до этого срока подрядчик по кластеру обязан, по гарантийному ремонту, устранить свои недочеты. В общем, в течение недели претензию выставляете - я готов ее подписать».

И. о. начальника управления соглашается на условия главы администрации Пскова. Если подрядчик не выполнит гарантийных работ, требования к которым обозначены в контракте и законодательстве, - получит штраф.

Что касается Советской, позитивная новость следующая: подрядчик не отказывается от проведения гарантийных работ на участке, готов быть для других примером и все исправить. Когда температура на улице будет хотя бы 10 градусов, чтобы можно было нормально работать, - асфальт здесь будет частично вырезаться, перекладываться, фрезероваться.

Чем больше не освоили - тем больше потеряли

Итог подведен - коллегия отправляется на следующее место проверки, пересечение улиц Металлистов и Яна Фабрициуса. Дорога у этого перекрестка испещрена «постремонтными» буграми асфальта, от которых под колесами машин отлетает крошка.

«Это временная заделка, чтобы зимой люди могли ездить. Мы с подрядчиком все обсудили - участок не останется в таком виде, будет полностью фрезероваться, снимем верхний слой и заново уложим. Но посмотрим, как поведет себя асфальт, когда уйдет донник. Объем работ определим позже, но, думаю, практически вся Металлистов будет перекладываться, до улицы Стахановской, - отметил Александр Братчиков. - Мы понимаем, почему так получилось. Ремонтировали в конце года, и чем больше денег, выделенных нам на дорогу, не освоили бы - тем больше их у нас забрали бы».

На медиафоруме «Россия и Ганза», проходившем 10-11 января в Новгороде, глава Пскова Иван Цецерский сообщил, что Псков вернул в федеральный бюджет 50 миллионов рублей из 400, выделенных в 2018 году на ремонт городских дорог, к Ганзейским дням.

«После увиденного, подытоживаю, что состояние дороги и на Советской и Металлистов можно оценить по 5-балльной шкале лишь в 1 балл, а проведенный ямочный ремонт - на троечку», - заключает сити-менеджер.

П. С.

На выезде Александр Братчиков рассказал, что администрация Пскова постарается, чтобы сквер у бюста Исааку Кикоину, расположенный на Октябрьском проспекте, вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды»:

«Сам памятник в хорошем состоянии, а вот сквер нужно привести в порядок. Сейчас, после зимы, там проводятся аварийные работы, все выравниваем и обратно кладем плитку, которую клали туда еще в 1984 году. Но это место требует капитального ремонта. В дальнейшем мы постараемся, чтобы сквер включили в программу «Формирование комфортной городской среды» и привели в нормативное состояние».

Алексей Назаров

Теги: #ремонт дорог #администрация Пскова #дороги Пскова #дороги #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 2709 человек
Сюжет: «Как после войны»: дороги в Пскове «Работы на троечку» - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов Константин Вилков: С 2005 года точно таких дорог не было Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с «дорожными» подрядчиками Глава администрации Пскова обозначил сроки ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги» Сити-менеджер Пскова разъяснил специфику проведения ямочного ремонта негарантийных дорог Псковских подрядчиков оштрафуют за некачественную уборку дорог Скоро Псков получит три единицы уборочной техники из Петербурга «Псковавтодор» подготовил специальную лабораторию для оценки качества ремонта псковских дорог В администрации региона планируют увеличить срок контрактов на содержание псковских дорог Администрация Псковской области «возьмет на вооружение» идею сделать тротуары выше газонов Губернатор: Когда погодные условия позволят, будем делать карточный ремонт псковских дорог Михаил Ведерников: В День памяти 6-й роты псковская администрация в грязь лицом не ударила Власти Пскова планируют в марте активнее убирать улицы «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова Иван Цецерский остался недоволен уборкой города после снегопада Обсудили и ремонтировать - как администрация Пскова думает улучшать дороги Скоро в Пскове будут ремонтировать пересечение Льва Толстого и Малозонального переулка Пересечение улиц Шестака и Доставалова в Пскове готовят к гарантийному капитальному ремонту Антон Минаков: Это худшая весна за последние 10 лет Псковская прокуратура выявила 37 нарушений закона при содержании дорожно-уличной сети в зимний период Александр Братчиков: Гарантийные дороги будем делать в «теплый сезон» Контрольное управление Пскова: Для проверки укладки дорожного покрытия у нас нет специалистов Александр Братчиков: Не убирающие улицу предприятия и управляющие компании надо штрафовать Александр Братчиков: Пскову выделят средства на самостоятельную уборку улиц Псков должен работать с проверенными подрядчиками - Олег Брячак Олег Брячак обратится в прокуратуру с просьбой проанализировать расходование средств на содержание улиц Пскова Александр Братчиков: Журнал работ по уборке дорог должен вести не подрядчик, а заказчик В Пскове планируют в «открытом режиме» следить за состоянием дорог ПЛН-ТВ: Как псковичи оценивают качество дорог и уборки города? Иван Цецерский: Состояние дорожного хозяйства Пскова - ответственность в том числе и властей Псковской области Разговор властей и подрядчиков будет конструктивным, если условия «дорожных» контрактов будут четко прописаны - Андрей Крот Николай Мельков: Возврат к «дорожным» МУПам позволит повысить качество содержания дорог в Пскове В Пскове проведут мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства «Как после войны» - губернатор провел совещание, посвященное «плачевному» состоянию псковских дорог Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова Михаил Ведерников: Руководители Пскова должны нести персональную ответственность за ремонт и уборку дорог Михаил Ведерников: Если «дорожный» сегмент неинтересен коммерческим компаниям, нужно создавать муниципальный Власти Пскова должны взять на себя треть работ по содержанию улично-дорожной сети города - Михаил Ведерников Ямочный ремонт в Пскове проводится неэффективными методами - общественники Михаил Ведерников проверил состояние городских улиц совместно с активистами «Убитых дорог» Неудовлетворительную оценку работе городских властей по содержанию дорог Пскова дал Михаил Ведерников
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.03.2019, 19:560 Администрация Псковской области просит продлить срок исполнения предупреждения о расторжении соглашения о работе псковских автобусов № 22 и № 30 20.03.2019, 19:030 «Работы на троечку» - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов 20.03.2019, 15:470 Фотофакт: Три года в перевернутом виде 20.03.2019, 13:560 «Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта
20.03.2019, 10:311 Фотофакт: Проваливается асфальт 20.03.2019, 09:590 В Себежском районе нетрезвый водитель госпитализирован после столкновения с железобетонной трубой 19.03.2019, 17:400 В Псковской области почти на месяц ограничат движение автомобилей 19.03.2019, 17:295 Гдовская дорога: тот случай, когда ямочный ремонт уже не спасет
19.03.2019, 14:170 В ряде районов Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты 19.03.2019, 10:060 Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку 19.03.2019, 08:220 Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн 18.03.2019, 19:200 В Пскове ищут очевидцев ДТП на улице Инженерной
18.03.2019, 14:510 Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Порхове 18.03.2019, 10:510 ДТП на Четырех углах затрудняет движение автотранспорта 18.03.2019, 10:060 В Печорском районе водитель «Лада Ларгус» наехал на пешехода, лежащего на проезжей части 17.03.2019, 22:040 Россияне в феврале потратили на покупку авто более 88 млрд рублей
17.03.2019, 12:500 Водителя джипа, совершившего наезд на девушку на улице Труда, разыскивают в Пскове 17.03.2019, 09:330 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе 16.03.2019, 14:299 Михаил Ведерников и гендиректор МосТрансПроекта договорились о разработке транспортной стратегии для Пскова 16.03.2019, 11:110 В Пскове полиция ищет очевидцев февральского ДТП, случившегося на Рижском проспекте
16.03.2019, 09:570 В Великолукском районе на трассе «М-9» столкнулись 2 легковушки 15.03.2019, 20:030 В суд направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса с детьми, попавшего в ДТП в Стругокрасненском районе 15.03.2019, 16:070 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов провел совещание по контролю гарантийных обязательств ремонта дорог 15.03.2019, 14:281 Две автомашины столкнулись в результате выполнения запрещенного маневра на Октябрьском проспекте. ФОТО
15.03.2019, 11:213 Фотофакт: Военная дорога Погорелка-Воронцово 14.03.2019, 16:000 Пожарные и спасатели выезжали на ДТП 14 раз за последнюю неделю 14.03.2019, 14:520 Генпрокуратура РФ добивается закрытия сайтов, распространяющих поддельные полисы ОСАГО 14.03.2019, 12:060 Президент российского союза автостраховщиков рассказал, как изменятся тарифы на ОСАГО
14.03.2019, 10:150 В Пскове ищут очевидцев ДТП, где пострадали два человека 14.03.2019, 09:541 320 часов обязательных работ получил 18-летний безработный великолучанин за повторное вождение в нетрезвом виде 13.03.2019, 23:240 В Пскове перед судом предстанет водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе 13.03.2019, 22:230 Маломобильные жители улицы Алехина попросили помочь в создании безопасного пешеходного перехода
13.03.2019, 21:391 Иван Цецерский проверил состояние дорог во дворах района Овсище 13.03.2019, 16:430 128 ДТП произошло в Великих Луках за февраль 13.03.2019, 15:570 Пешеходную дорожку к Снятной Горе оборудуют в рамках программы «Городская среда» 13.03.2019, 14:460 На Рижском проспекте в Пскове столкнулись Lada и SsangYong - движение затруднено
13.03.2019, 14:090 ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Инженерной 13.03.2019, 13:584 Фотофакт: Мастер парковки 13.03.2019, 11:540 Почти 450 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе 13.03.2019, 11:091 В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего
13.03.2019, 10:440 В связи с ремонтом на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области вводится реверсивное движение 13.03.2019, 09:570 В Пушкиногорском и Усвятском районах задержаны нетрезвые водители-рецидивисты 13.03.2019, 08:510 Водитель ВАЗа сбил пешехода в Новосокольниках 12.03.2019, 18:230 В Москве назвали самые популярные автомобили
12.03.2019, 13:050 Константин Вилков: С 2005 года точно таких дорог не было 12.03.2019, 12:220 Псковская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством автомобилей 12.03.2019, 12:110 УГХ заказало технологическое присоединение будущего светофора на перекрестке улиц Люксембург и Горького 12.03.2019, 12:070 Более 2 тыс. дорожных проблем отметили на «Карте убитых дорог» пользователи мобильного приложения ОНФ
12.03.2019, 10:140 Верховный суд объяснил правила парковки во дворах 12.03.2019, 09:360 На пешеходном переходе в Пскове сбили девушку 12.03.2019, 08:091 Россияне с помощью приложения смогут жаловаться на плохие дороги в Минтранс 11.03.2019, 15:081 Россияне за последний год в три раза чаще жаловались в ГИБДД на дороги
11.03.2019, 14:292 Пассажирские автобусы предложили оснастить подушками безопасности 11.03.2019, 09:560 В Плюсском районе тракторист погиб после столкновения со снежным валом 10.03.2019, 18:500 21 новый автобус для перевозки школьников выйдет на работу в Псковской области в марте 10.03.2019, 17:030 Сотрудники себежской Госавтоинспекции поздравили горожан и гостей города с Масленицей
10.03.2019, 13:580 Российские автовладельцы в среднем в месяц тратят 4 тысячи рублей на заправку автомобиля 10.03.2019, 07:390 В воскресенье прекращено движение транспорта в центре Пскова 09.03.2019, 20:030 ГИБДД продолжает поиск очевидцев наезда на пешехода на улице Труда в Пскове 09.03.2019, 18:476 В Пскове на улице Инженерной столкнулись два легковых автомобиля
09.03.2019, 16:170 В преддверии масленичных гуляний в Пскове в центре города запретят остановку автотранспорта 09.03.2019, 14:460 Фотофакт: На улице Труда светофор «отвернулся» от водителей 07.03.2019, 17:110 У перекрестка улицы Литейной и Северного обхода Пскова женщину деблокировали из машины, попавшей в ДТП 07.03.2019, 15:212 Администрация Пскова отчиталась о недельной работе по содержанию дорог
07.03.2019, 14:103 В течение недели в Псковской области лишь 1 человек погиб в ДТП 07.03.2019, 12:140 В Псковской области за сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими 06.03.2019, 20:430 Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с «дорожными» подрядчиками 06.03.2019, 18:421 Руководитель Федерации автоспорта Псковской области: «Лежачих полицейских» воруют мотоциклисты
06.03.2019, 18:291 Глава администрации Пскова обозначил сроки ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги» 06.03.2019, 18:160 ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Труда, 51 06.03.2019, 17:140 Сити-менеджер Пскова разъяснил специфику проведения ямочного ремонта негарантийных дорог 06.03.2019, 16:484 Псковских подрядчиков оштрафуют за некачественную уборку дорог
06.03.2019, 15:570 Скоро Псков получит три единицы уборочной техники из Петербурга 06.03.2019, 15:522 «Псковавтодор» подготовил специальную лабораторию для оценки качества ремонта псковских дорог 06.03.2019, 15:420 В администрации региона планируют увеличить срок контрактов на содержание псковских дорог 06.03.2019, 15:360 В Ленобласти произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом, есть погибшие
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.